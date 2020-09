US-Journalist: Trump vergleicht Nordkoreas Nukleararsenal mit Immobilie

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat laut einem Journalisten Nordkoreas Atomwaffen mit einer Immobilie verglichen.Das schrieb der wegen Enthüllungen in der Watergate-Affäre berühmt gewordene Journalist Bob Woodward in seinem neuen Buch „Rage“.Trump habe ihm in Bezug auf Kim und das Nukleararsenal Nordkoreas gesagt, er sei wie jemand, der in ein Haus verliebt sei und es einfach nicht verkaufen könne, hieß es.Woodward schrieb auch über die angespannte Lage im Jahr 2017, als der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA den Höhepunkt erreicht hatte. Der damalige Verteidigungsminister James Mattis habe angesichts einer eventuellen Notfallsituation in seiner Kleidung geschlafen und zudem eine Kathedrale besucht, um zu beten.In dem Buch wurde auch der Inhalt von Briefen veröffentlicht, die Kim an Trump geschickt hatte. Kim habe darin Trump „Eure Exellenz“ genannt und in einem Brief nach dem ersten Gipfel geschrieben, dass er auf ein erneutes historisches Treffen hoffe, das an eine Szene eines Fantasyfilms erinnere, hieß es.