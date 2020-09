Südkorea meldet 155 neue Covid-19-Fälle

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den achten Tag in Folge unter 200 gelegen.Es wurden weiterhin landesweit sporadische Clusterinfektionen gemeldet.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 155 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt. Bisher seien insgesamt 21.743 Infizierte im Land erfasst worden.Nachdem die Zahl der täglichen Neuinfektionen Ende August auf über 400 gestiegen war, ging es wieder abwärts. Seit acht Tagen wurden stets weniger als 200 Fälle gemeldet.Es gab 14 eingeschleppte Fälle, während 141 Fälle auf lokale Übertragungen zurückgeführt werden.Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 mit Verbindung stehen, stieg um zwei auf 346 an.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf kletterte um 15 auf 169.