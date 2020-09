Schauspieler Cho Jin-woong Hauptfigur einer Hommage bei koreanischem Filmfest in Firenze

Photo : YONHAP News

Bei einem Festival des koreanischen Kinos in Italien wird eine Reihe von Filmen des Schauspielers Cho Jin-woong gezeigt.Seine Agentur teilte mit, dass beim Korea Filmfest in Firenze ab 23. September sechs Filme des Schauspielers, darunter „Black Money“, im Rahmen einer Hommage auf ihn vorgestellt würden.Das Filmfestival in Firenze wird von der Organisation „Taegukgi Toscana Korea Association“ veranstaltet und trug zur Bekanntmachung des koreanischen Kinos in Italien bei.Cho gewann jüngst beim Fantasia International Film Festival in Kanada mit seiner Rolle im Film „Me and Me“ den Preis „Jury Special Mention for Cheval Noir Award for Feature Films“.