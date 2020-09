Volumen des vierten Nachtragshaushalts wegen Covid-19 soll bei 7,8 Billionen Won liegen

Photo : YONHAP News

Bei einer wirtschaftlichen Notfallsitzung unter Leitung von Präsident Moon Jae-in hat die Regierung beschlossen, einen vierten Nachtragshaushalt in Höhe von 7,8 Billionen Won (6,6 Milliarden Dollar) aufzustellen.Mit zusätzlichen Budgetmitteln werden unter anderem Kleinhändler und -unternehmer sowie Selbstständige unterstützt, die von der erneuten Ausbreitung von Covid-19 am härtesten betroffen sind. Insgesamt 3,8 Billionen Won werden für die Unterstützung von 3,77 Millionen Menschen eingesetzt. 3,2 Billionen Won davon werden direkt gezahlt, jeder erhält bis zu zwei Millionen Won.Weitere 1,4 Billionen Won sollen für die Aufrechterhaltung von 1,19 Millionen Arbeitsplätzen ausgegeben werden.Auch wird Familien bei der Kinderbetreuung geholfen. Die spezielle Unterstützung für die Kinderbetreuung in Höhe von 200.000 Won für jedes Kind unter sieben Jahren wird auf Grundschüler erweitert. Insgesamt 5,32 Millionen Kinder und deren Eltern sollen davon profitieren.Zudem wird allen Bürgern ab 13 Jahren ein einheitlicher Kommunikationszuschuss gewährt.Präsident Moon bat die Nationalversammlung um eine zügige Verabschiedung. Er rief die Ministerien auf, sofort Vorbereitungen für den Einsatz des Budgets zu starten, damit die Unterstützung möglichst vor dem Erntedankfest Chuseok am 1. Oktober gezahlt werden könne.