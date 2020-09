US-Sanktionen gegen Huawei treffen auch südkoreanische Chiphersteller

Photo : YONHAP News

Die verschärften Sanktionen der USA gegen Huawei werden bald die Lieferung koreanischer Halbleiter an den chinesischen Telekommunikationsausrüster erschweren.Das US-Handelsministerium hatte am 17. August die verschärften Strafmaßnahmen gegen Huawei bekannt gegeben, nach denen die Lieferung von mit US-amerikanischer Technologie und Software hergestellten Halbleitern an Huawei ohne vorherige Genehmigung von Washington verboten ist.Die Sanktionen treten am 15. September in Kraft. Wie bestätigt wurde, hätten die beiden größten Halbleiterhersteller Samsung Electronics und SK Hynix schließlich beschlossen, ihre Lieferungen an Huawei einzustellen.Der Verkauf von Halbleiterspeichern an Huawei wäre zwar möglich, sollte die US-Regierung dies genehmigen. Jedoch könne es schwierig sein, eine solche Genehmigung einzuholen, meinen Beobachter.Samsung und SK verkauften letztes Jahr Halbleiter im Wert von etwa zehn Billionen Won (8,4 Milliarden Dollar) an Huawei.Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die aktuellen Maßnahmen der USA sich mittel- bis langfristig nicht nennenswert auf die südkoreanische Halbleiterbranche auswirken würden. Wenn Huawei künftig weniger Mobiltelefone produziere, würden andere Hersteller ihre Produktion erhöhen. Sollte man sie mit Chips beliefern, würde das Niveau der Lieferungen insgesamt nicht beeinträchtigt, sagte ein Funktionär der Koreanischen Verbandes der Halbleiterindustrie.