Internationales UN: Kindersterblichkeit in Nordkorea rund sechsmal höher als in Südkorea

Die Kindersterblichkeit in Nordkorea ist laut einem UN-Bericht rund sechsmal höher als die in Südkorea.



Das geht aus dem Jahresbericht der organisationsübergreifenden Gruppe der Vereinten Nationen zur Schätzung der Kindersterblichkeit (IGME) hervor, der am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde.



Bei der Kindersterblichkeit handelt es sich um den Anteil der Kinder, die in den ersten fünf Lebensjahren sterben, bezogen auf 1.000 Lebendgeburten.



Die Kindersterblichkeit wird laut dem Bericht auf 17 pro 1.000 Lebendgeburten im vergangenen Jahr in Nordkorea geschätzt. Der Wert lag bei 19 bei den Jungen und bei 15 bei den Mädchen.



In Südkorea belief sich die Kindersterblichkeit auf drei pro 1.000 Lebendgeburten, und zwar sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen.



Der Anteil der Säuglinge, die binnen 28 Tagen nach der Geburt sterben, betrug zehn pro 1.000 Lebendgeburten in Nordkorea, während es in Südkorea zwei tote Säuglinge sind.



Dem Bericht zufolge sank die Kindersterblichkeit in Nordkorea in den letzten 29 Jahren kontinuierlich nach 43 im Jahr 1990. Die Sterblichkeit bei den Neugeborenen nahm ebenfalls stets von 21 im Jahr 1990 ab.