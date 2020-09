BTS erobern Spitze weiterer Billboard-Charts

Photo : KBS News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat neben der Billboard Hot 100 in weiteren Billboard-Charts die Spitzenposition erreicht.Nach Angaben von „Billboard“ am Mittwoch (Ortszeit) thronten BTS die zweite Woche in Folge an der Spitze der Artist 100, Charts für die Messung der Bekanntheit der Interpreten.Es ist das achte Mal, dass die Boyband auf dem Spitzenplatz in der 2014 eingeführten Hitliste rangierte. BTS belegten damit die Position am häufigsten für ein Duo oder eine Gruppe und am zehnthäufigsten unter allen Interpreten.In den Social 50 Charts, eine Rangliste für die beliebtesten Interpreten in sozialen Medien, blieb die Gruppe die 165. Woche in Folge an der Spitze.Ihre neue Single „Dynamite“ führte die zweite Woche in Folge die Hitliste Hot 100 an. Das Lied rangierte auch auf Platz eins in den Digital Song Sales Charts und landete auf Platz neun in den Streaming Songs Charts.