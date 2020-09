Regierung beschließt erstmals vierten Nachtragshaushalt

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, einen vierten Nachtragshaushalt in diesem Jahr in Höhe von 7,8 Billionen Won (6,6 Milliarden Dollar) aufzustellen.Es ist das erste Mal seit der gesetzlichen Verankerung des Begriffs „Nachtragshaushalt“ im Jahr 1962, dass Südkorea vier Mal in einem Jahr einen Nachtragshaushalt beschließt.Im neuen Budget sind Ausgaben für die Unterstützung von Selbstständigen, die wegen der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 Schaden erlitten, und von Geringverdienern sowie hinsichtlich der Beschäftigung gefährdeten Gruppen vorgesehen.Die Regierung will am Freitag den zusätzlichen Haushaltsplan dem Parlament einreichen, nachdem der Entwurf heute auf der Kabinettssitzung gebilligt worden ist.In dem Zusatzbudget sind 3,8 Billionen Won für eine Soforthilfe für Kleinhändler und –unternehmer sowie kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen. 3,3 Billionen Won davon werden direkt an drei Millionen Kleinhändler und -unternehmer gezahlt. 500 Milliarden Won werden für die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen sowie die Bürgerschaft ausgegeben.Rund 1,4 Billionen Won sind für ein Sofortprogramm für die Beschäftigungsstabilität vorgesehen.Um Familien bei der Kinderbetreuung zu helfen, sind 2,2 Billionen Won eingeplant. In dem Entwurf sind zudem 900 Milliarden Won vorgesehen, um den Bürgern ab 13 Jahren einen Zuschuss für die Mobilfunkgebühr zu zahlen.Mit dem vierten Nachtragshaushalt wird die Staatsverschuldung um 7,5 Billionen Won verglichen zur Zeit des Beschlusses des dritten Zusatzbudgets auf 846,9 Billionen Won (714 Milliarden Dollar) wachsen.