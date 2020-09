Photo : KBS News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag wieder zulegen können.Nachdem am Mittwoch auch die Wall Street im Plus geschlossen hatte, kletterte der Kospi heute um 0,87 Prozent auf 2.396,48 Zähler.Die technische Erholung in den USA scheine auch der koreanischen Börse Auftrieb gegeben zu haben, sagte Lee Kyung-min von Daeshin Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.