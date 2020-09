Wirtschaft Südkorea verbietet wegen ASP Import von Schweinefleisch aus Deutschland

Das südkoreanische Landwirtschaftsministerium hat ein Einfuhrverbot für Schweinefleisch und -produkte aus Deutschland verhängt.



Grund sei der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland, teilte das Ministerium mit.



In Deutschland wurde am Donnerstag bei einem Wildschwein in Brandenburg durch einen Test des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) die ASP nachgewiesen.



Das Importverbot gilt zuerst für Produkte, die am Donnerstag verladen wurden. Schweinefleisch, das bereits in Südkorea eingetroffen ist oder eintreffen wird, wird auf ASP getestet. Abhängig vom Testergebnis werden Maßnahmen getroffen werden.