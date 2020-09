US-Kommandeur: Derzeit keine Anzeichen für nordkoreanische Provokation

Photo : YONHAP News

Laut dem Kommandeur der US-Truppen in Korea werden derzeit keine Anzeichen für eine Provokation durch Nordkorea beobachtet.Das Land konzentriere sich darauf, den Taifunschaden zu beheben und die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen, sagte Robert Abrams am Donnerstag (Ortszeit) bei einem virtuellen Seminar, das vom in Washington ansässigen Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) veranstaltet wurde.Es gebe Menschen, die prognostizierten, dass Nordkorea im Vorfeld des 75. Gründungsjubiläums der Arbeiterpartei am 10. Oktober ein neues Waffensystem präsentieren werde. Man sehe jedoch derzeit keine Anzeichen für eine solche Art von Provokation, sagte er.Experten hatten auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Nordkorea bei einer Parade anlässlich des Gründungsjubiläums der Partei neue Waffen wie eine Interkontinentalrakete mit Feststoffantrieb vorstellen würde. Auch wurde behauptet, dass jüngst auf der Werft Sinpo Aktivitäten entdeckt worden seien, die auf Vorbereitungen für einen Test einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete hindeuten würden.Hinsichtlich der Lage in Nordkorea teilte Abrams die Einschätzung mit, dass der Effekt der Nordkorea-Sanktionen durch Covid-19 verstärkt würde.