Nationaler Sicherheitsrat diskutiert über Friedensprozess in Korea vor Jubiläum von Korea-Gipfel

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat darüber diskutiert, wie der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel vorangebracht werden kann.Wie das Präsidialamt mitteilte, sei die Diskussion bei einer Sitzung des ständigen Ausschusses des NSC unter Leitung des Sicherheitsberaters Suh Hoon am Donnerstag erfolgt, und zwar anlässlich des zweiten Jubiläums der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang vom 19. September mit Nordkorea.Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatten bei ihrem Gipfeltreffen am 19. September 2018 in Pjöngjang eine gemeinsame Erklärung bekannt gegeben. Darin wurden unter anderem die endgültige Schließung des Testgeländes für Raketentriebwerke im nordkoreanischen Dongchang-ri und Kims Besuch in Seoul vereinbart.Die Komiteemitglieder vereinbarten außerdem, diplomatische Bemühungen fortzusetzen, um Unbequemlichkeiten für Staatsbürger aufgrund von Einreisebeschränkungen in anderen Staaten wegen Covid-19 zu beheben und für gute Bedingungen für Aktivitäten von Unternehmen im Ausland zu sorgen.