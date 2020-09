BTS zu Gast in den KBS-Nachrichten

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS war am Donnerstag in den 21-Uhr-Nachrichten von KBS zu Gast.Anlass für die Einladung war ihr Erfolg in den US-amerikanischen Charts Billboard Hot 100. Mit ihrer neuen Single "Dynamite" landeten sie in der Debütwoche an der Spitze und verteidigten diese Position eine weitere Woche.Noch nie zuvor hatte ein Künstler aus Südkorea Platz eins dieser renommierten Hitparade belegt.In dem Nachrichtenprogramm sagten sie, dass sich der Erfolg unwirklich anfühle. Sie hätten sich wegen der Covid-19-Situation schlecht gefühlt, weil sie ihre Freude nicht länger teilen und mit den Fans bei realen Treffen feiern konnten.Zu den Gründen für den Erfolg von "Dynamite" sagten sie, dass das Lied offenbar viele Menschen anspreche. Denn es sei auf Englisch gesungen und zähle zum vertrauten Disco-Pop-Genre. Sie hätten mit dem Lied etwas Hoffnungsvolles und Spielerisches anbieten wollen, das betrübte Menschen in schwierigen Zeiten wie diesen trösten könne.Sie träumten nun davon, als Hauptact bei den Grammy Awards aufzutreten und dort einen Preis zu gewinnen, verrieten sie.Bei den letztjährigen Grammy Awards waren sie als Laudatoren eingeladen.