Wirtschaft G20-Minister wollen sich für Schutz von gefährdeten Gruppen am Beschäftigungsmarkt einsetzen

Die für Arbeit und Beschäftigung zuständigen Minister der G20-Länder wollen angesichts der Beschäftigungskrise wegen Covid-19 Bemühungen unternehmen, um gefährdete Gruppen zu schützen.



Die entsprechende gemeinsame Erklärung hätten die Minister am Donnerstag bei ihrer regelmäßigen Sitzung angenommen, teilte das südkoreanische Ministerium für Beschäftigung und Arbeit mit. An der virtuellen Sitzung habe aus Südkorea Minister Lee Jae-gap teilgenommen.



Die G20-Minister verwiesen in der Deklaration darauf, dass am Arbeitsmarkt junge Menschen, Frauen und Menschen mit Behinderungen von der Covid-19-Pandemie am stärksten betroffen seien. Sie würden mit Ministern auf anderen Gebieten stetig kooperieren, um den Fokus auf den Schutz und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu legen und wirksame politische Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.



Sie versprachen, Sozialschutzsysteme zu verbessern, damit alle Menschen von Schutzmaßnahmen profitieren können. Sie bekräftigten auch ihr Engagement, damit der soziale Dialog bei der Politikplanung in der Coronakrise und im Zuge der Erholung eine zentrale Rolle spielen werde.



Minister Lee informierte seine Kollegen über die Beschäftigungs- und Arbeitspolitik der südkoreanischen Regierung, um den Corona-Schock am Beschäftigungsmarkt auf ein Minimum zu begrenzen. Er stellte auch die koreanische Version des New Deal vor, um auf Veränderungen nach der Coronakrise vorsorglich zu reagieren.