Wirtschaft Koreaner brauchen 240.000 bis 340.000 Won für Zutaten für Ahnenritual zu Chuseok

Die Einwohner in Südkorea werden dieses Jahr mehr Geld für die Zutaten für das Ahnenritual zum Erntedankfest Chuseok ausgeben müssen.



Laut der koreanischen Handelsgesellschaft für Agrar- und Fischereiprodukte (aT) muss man 237.800 Won (200 Dolllar) ausgeben, sollte man auf einem traditionellen Markt alle Zutaten für ein Ahnenritual kaufen. Das sind vier Prozent mehr als letztes Jahr.



In einem großen Supermarkt müsste man 336.800 Won (283 Dollar), damit sechs Prozent mehr, ausgeben.



Das Ergebnis führte aT auf die gestiegenen Gemüsepreise infolge der langen Regenzeit und Taifune zurück. Auch Äpfel und Esskastanien seien teurer geworden.



Die Gesellschaft teilte mit, dass die Regierung für die Stabilität von Angebot und Nachfrage zwei Wochen lang vor Chuseok das Angebot an den zehn beliebtesten Artikeln wie Äpfel und Rindfleisch um das 1,3-Fache erhöhen werde.



Für die Untersuchung wurden die Preise von 28 zu Chuseok stark gefragten Produkten auf 18 traditionellen Märkten und bei 27 großen Vertriebshäusern mit Stand Mittwoch ermittelt.