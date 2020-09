Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich auf ein neues Gesprächsformat, den sogenannten "Allianz-Dialog", geeinigt.Die Einigung auf die Einrichtung einer Beratungsgruppe auf Abteilungsleiterebene trafen der erste Vize-Außenminister Choi Jong-kun und sein US-Amtskollege Stephen Biegun am Donnerstag in Washington.Choi betonte in dem Gespräch, dass die bilaterale Allianz in den vergangenen sieben Jahrzehnten eine ausschlaggebende Rolle für die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien gespielt habe.Im Anschluss an die Gespräche sagte Choi vor Reportern, dass beide Länder in der neuen Beratungsgruppe jederzeit verschiedene Themen besprechen könnten.Das Gremium werde unabhängig von der gemeinsamen Arbeitsgruppe für Nordkorea-Fragen betrieben und sich mit anderen Themen befassen, hieß es.Zu den Verhandlungen über Südkoreas finanziellen Beitrag zur Stationierung von US-Truppen auf der Halbinsel sagte Cho, dass die Kosten innerhalb des Rahmens des Special Measures Agreement (SMA) fair geteilt werden müssten.Er habe sich mit Biegun auf eine enge Kommunikation geeinigt, damit in den entsprechenden Verhandlungen Fortschritte erzielt werden könnten, nachdem diese schon fast ein Jahr lang feststeckten, sagte er weiter.