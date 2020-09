ASEAN fordert Wiederaufnahme von Dialog für Denuklearisierung koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Der südostasiatische Staatenbund ASEAN hat die beteiligten Länder aufgefordert, wieder Gespräche für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel aufzunehmen.Die Forderung stellten die Außenminister der zehn Mitgliedsländer beim 53. ASEAN-Außenministertreffen am Mittwoch (Ortszeit), das virtuell stattfand.Die Minister hätten die Wichtigkeit betont, friedliche Gespräche zwischen allen beteiligten Ländern fortzusetzen, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, dauerhaften Frieden und die Stabilität zu verwirklichen, hieß es in einer vom Vorsitzland Vietnam am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Kommuniqué.Sie verlangten von den beteiligten Parteien auch stetige Bemühungen, darunter die Wiederaufnahme des Dialogs und die aufrichtige Umsetzung der gemeinsamen Gipfelerklärungen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA.Die Minister richteten die Aufmerksamkeit auf die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft für eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Sie bekräftigten die Zusage, relevante Resolutionen des UN-Sicherheitsrats aufrichtig umzusetzen.In Bezug auf den Gebietsstreit im Südchinesischen Meer hätten sie erneut die Notwendigkeit bestätigt, auf Handlungen, die die Situation komplizierter machen würden, zu verzichten, das gegenseitige Vertrauen zu stärken und den Konflikt gemäß völkerrechtlichen Vorgaben friedlich zu lösen, hieß es weiter. China wurde in diesem Zusammenhang aber nicht direkt erwähnt.