Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter unter 200, jedoch leicht gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat zwar den neunten Tag in Folge unter 200 gelegen.Jedoch stieg die Anzahl aufgrund von sporadischen Infektionsfällen gegenüber dem Vortag leicht an.In der Hauptstadtregion entstehen weiterhin neue Cluster. In Daejeon, der Provinz Süd-Chungcheong und Gwangju nimmt die Zahl der Infektionsfälle im Zusammenhang mit den vorhandenen Infektionsherden zu. Daher wächst die Besorgnis über eine anhaltende Ausbreitung.Angesichts dieser Situation steht die Regierung vor einer schwierigen Entscheidung, ob sie die soziale Distanzierung der Stufe 2,5 in der Hauptstadt wie geplant am Sonntag beenden oder verlängern wird.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden mit Stand 0 Uhr 176 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Bisher seien insgesamt 21.919 Covid-19-Fälle in Südkorea erfasst worden.Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Patienten kletterte um vier auf 350. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf nahm um sechs auf 175 zu.