Südkoreas Handelsministerin spricht mit französischem Minister über Rolle der WTO

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee ist mit dem Minister für Außenhandel im französischen Außenministerium, Franck Riester, zu einem Gespräch zusammengekommen.Beim Treffen am Donnerstag (Ortszeit) in Paris hätten beide Minister unter anderem über die Rolle der Welthandelsorganisation (WTO) für die Verstärkung des multilateralen Handelssystems diskutiert, teilte das dortige Außenministerium mit.Sie tauschten sich auch darüber aus, welche Maßnahmen die Regierungen beider Länder inmitten der Covid-19-Pandemie für den Außenhandel und eine Wirtschaftserholung treffen.Yoo war am 31. August nach Genf gereist, Sitz der WTO, um Unterstützung für ihre Bewerbung um den Vorsitz der Organisation zu gewinnen. Dann reiste sie am Mittwoch nach Frankreich weiter, um sich mit Regierungsvertretern zu treffen. Am Freitag wird sie den Heimflug nach Südkorea antreten.Insgesamt acht Kandidaten sind im Rennen um das Amt des WTO-Generaldirektors. Die erste Runde des Auswahlverfahrens begann am 7. September und wird am 16. September zu Ende gehen. Die endgültige Entscheidung wird voraussichtlich spätestens Anfang November feststehen.