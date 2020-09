Militär entwickelt Corona-App – Google sagt Hilfe für ausländische Version zu

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat eine Applikation entwickelt, die sowohl für Corona-Infizierte als auch für andere Menschen nützlich ist.Das Medizinische Kommando der Streitkräfte teilte am Freitag mit, die „Covid-19 CheckUp“-App, eine Applikation zur Prognose und Prävention von Covid-19, veröffentlicht zu haben.Dabei handelt es sich um eine Zusammenführung der seit März von dem Kommando entwickelten Applikationsdienstleistungen im Zusammenhang mit Covid-19. An Ergänzungen und Verbesserungen für eine umfassende Applikation beteiligten sich neben dem Entwickler Heo Joon-nyung, einem Militärarzt, 40 Menschen, darunter medizinisches Personal des Militärs und externe Experten.Die Applikation bietet Dienste für Infizierte, Nicht-Infizierte und CheckUp-Gruppen an. Sollte ein Patient Daten wie Symptome und frühere Erkrankungen eingeben, wird anhand eines Algorithmus Künstlicher Intelligenz auf der Grundlage von Daten über 5.000 Corona-Infizierte im Land gezeigt, ob eine stationäre Behandlung im Krankenhaus nötig ist. Ein Nicht-Infizierter kann feststellen, ob er eine Teststation aufsuchen muss und wie er vorgehen sollte.Google gab am Donnerstag bekannt, 500.000 Dollar ohne Bedingung zur Verfügung zu stellen, damit die KI-Technologie dieser Applikation weltweit zur Anwendung komme und zur Reaktion auf Covid-19 beitragen könne.