Präsident Moon verleiht Chefin neuer Krankheitskontrollbehörde Ernennungsurkunde

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat der Leiterin der neu geschaffenen Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, Jeong Eun-kyeong, die Ernennungsurkunde verliehen.Hierfür suchte der Staatschef am Freitag den Sitz der Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) in Cheongju auf. Die KCDC mit Jeong an der Spitze werden ab Samstag in den Rang einer unabhängigen Behörde erhoben, die neue Behörde heißt Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA).Es ist das erste Mal, dass Moon eine Ernennungsurkunde für einen Minister oder Vizeminister außerhalb des Blauen Hauses, des Präsidentensitzes in Seoul, verlieh.Moon verwies dabei auf großes Vertrauen der Bürger in die KCDC und gratulierte Jeong zur Ernennung zur ersten Chefin der neuen Behörde.Die Erhebung in den Rang einer unabhängigen Behörde sei dank großer Erwartungen der Bürger für den Schutz ihres Lebens und der Sicherheit möglich gewesen, sagte Moon. Er äußerte die Hoffnung, dass die Behörde Selbstvertrauen und zugleich Verantwortungsgefühl haben werde, und auch Dank für ihre Arbeit.Jeong sagte, dass die Gründung der Behörde den Wunsch der Bürger repräsentiere, auf neue Infektionskrankheiten systematisch und vorsorglich zu reagieren. Sie versprach, die Rolle für die Bewältigung von Covid-19 und als Kontrollturm für Infektionskrankheiten aufrichtig zu spielen.