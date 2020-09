Anforderungen an soziale Distanzierung in der Hauptstadtregion gelockert

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Anforderungen an die soziale Distanzierung in der Hauptstadtregion gelockert.Ab heute gilt für zunächst zwei Wochen wieder Stufe zwei der Abstands- und Hygieneregeln, nachdem zwei Wochen lang die sogenannte Stufe 2,5 in Kraft war.Gesundheitsminister Park Neung-hoo teilte am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit, trotz gelockerter Anforderungen würden in Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko aber weiterhin strenge Hygienevorschriften gelten.Aufgrund der Lockerungen dürfen in den Franchise-Cafés Kunden wieder trinken und essen, sofern auf ausreichend Abstand geachtet und die Hygienevorschriften strikt befolgt werden.In den vergangenen zwei Wochen durften Restaurants und Bäckereien in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr nur Essen zum Mitnehmen verkaufen. Auch diese Einschränkung fällt weg.Kleinere Nachhilfeinstitute, Lern-Cafés, Institute für die Berufsausbildung sowie Fitnesscenter und Sportstudios dürfen ebenfalls wieder öffnen.Internetcafés dürfen landesweit wieder Gäste empfangen. Jedoch sollen Teenager nicht hineingelassen werden. Außerdem muss auf ausreichend Abstand zwischen den Gästen geachtet werden. Diese dürfen außerdem innerhalb des Cafés nicht essen.