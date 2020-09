Japans Regierungspartei wählt heute Nachfolger für Premier Abe

Photo : YONHAP News

Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) Japans wählt heute den Nachfolger für den Partei- und Regierungschef Shinzo Abe.Abe hatte wegen gesundheitlicher Probleme seinen Rücktritt angekündigt.Unter drei Kandidaten gilt Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga als Favorit. Seine Mitbewerber sind Fumio Kishida, Vorsitzender des politischen Forschungsrats der LPD, und Shigeru Ishiba, ehemaliger Generalsekretär der Partei.Es gibt 535 stimmberechtigte Parteimitglieder. Japanische Medien erwarten, dass Suga 380 Stimmen, und damit über 70 Prozent, erhalten wird.Suga arbeitet seit sieben Jahren und acht Monaten als Regierungssprecher. Daher legte er während des Wahlkampfs auf die Nachfolge der Abe-Regierung den Schwerpunkt. Er sagte sogar, dass er sich in diplomatischen Fragen mit Abe beraten wolle.Der neue Parteichef wird bei einer außerordentlichen Parlamentssitzung am Mittwoch zum neuen Premierminister Japans bestimmt. Dieser wird zunächst für die verbleibende Amtszeit von Abe bis September 2021 im Amt sein.Die Aufmerksamkeit richtet sich bereits darauf, wie Suga nach seiner eventuellen Wahl das neue Kabinett zusammensetzen wird. Sollten viele rechtsorientierte Politiker ins Kabinett aufgenommen werden, könnte dies für neue Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen Südkorea und Japan sorgen.