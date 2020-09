Südkoreas Börse legt am zweitstärksten unter G20-Ländern zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat seit dem Corona-Schock unter den Börsen in G20-Staaten am zweitstärksten zugelegt.Laut dem Börsenbetreiber Korea Exchange gewann der Leitindex Kospi mit Stand vom 11. September verglichen mit dem Tiefststand des Jahres 64,42 Prozent an Wert.Das entspricht dem zweithöchsten Zuwachs hinter Argentiniens Börse, die verglichen mit dem tiefsten Stand dieses Jahres um 107,54 Prozent zulegte.Der große Zuwachs an der südkoreanischen Börse wird auf Investitionen individueller Anleger zurückgeführt. Die Investitionen konzentrierten sich unter anderem auf Plattform-Unternehmen wie Naver und Kakao und neue Industrien wie Sekundärbatterien und Biobranche.