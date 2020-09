Neue Seuchenkontrollbehörde KDCA nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) sind am Samstag in den Rang einer unabhängigen Behörde mit dem Namen „Korea Disease Control and Prevention Agency“ (KDCA) erhoben worden.Die KCDC unterstanden seit ihrer Gründung vor 16 Jahren dem Gesundheitsministerium.Die Leitung der neuen Behörde übernahm Jeong Eun-kyeong, die an der Spitze der KCDC stand und an vorderster Front die Eindämmung von Covid-19 leitete.Präsident Moon Jae-in besuchte am Freitag den Sitz der KCDC in Cheongju, um Jeong die Ernennungsurkunde zu verleihen. Er ermutigte die Mitarbeiter, die sich um die Eindämmung der Pandemie bemühen.Die neue Behörde wird als Kontrollturm bei der Reaktion auf Infektionskrankheiten fungieren. Dort werden 1.476 Menschen, damit 42 Prozent mehr als zur Zeit der KCDC, tätig sein.