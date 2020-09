Film „#Alive“ führt Neflix-Charts in 35 Ländern an

Photo : YONHAP News

Der koreanische Zombiefilm „#Alive“ hat weltweit die Spitzenposition unter den Filmen auf der Streaming-Plattform Netflix erreicht.Das teilte der Filmverleih Lotte Entertainment am Freitag unter Berufung auf FlixPatrol, einen Anbieter von Streamingcharts weltweit, mit. „#Alive“ sei am 10. September, zwei Tage nach der Veröffentlichung in Netflix, auf den Spitzenplatz in den Film-Charts in 35 Ländern einschließlich der USA und Frankreichs gelandet.„#Alive“ sei die erste koreanische Produktion, die auf Platz 1 in Netflix-Charts in den USA und Europa rangiert habe, hieß es.Der Film handelt von Menschen, die in einer wegen Zombie-Attacken unkontrollierbar gewordenen Stadt in einem Apartmentkomplex isoliert ums Überleben kämpfen. Der Streifen von Regisseur Cho Il-hyung feierte im Juni den Kinostart in Südkorea.