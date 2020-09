Lee Kang-in gibt erste Vorlagen nach Debüt in spanischer Liga

Photo : YONHAP News

Lee Kang-in vom FC Valencia hat zwei Torvorlagen im Eröffnungsspiel der neuen Saison in der spanischen La Liga erzielt.Im Heimspiel gegen UD Levante am Sonntag (Ortszeit), dem ersten Spieltag der Saison 2020/21, gab Lee in der 12. Minute eine Torvorlage. Das war sein erste Vorlage seit dem Debüt in der spanischen Liga.Der 19-Jährige gab in der 39. Minute einen weiteren Assist. Lee wurde in der 72. Minute ausgewechselt.Sein Team konnte mit 4:2 siegen.Das Portal „Whoscored“ gab Lee 7,9 Punkte, damit die drittbeste Note in seinem Team hinter Maxi Gomez und Manu Vallejo. Beide erzielten jeweils einen und zwei Treffer.