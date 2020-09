Politik Stadt Seoul verbietet weiterhin Kundgebungen von mehr als zehn Personen

Die Stadt Seoul verbietet weiterhin Kundgebungen von mehr als zehn Personen.



Die Regelung gelte zunächst bis 11. Oktober und stehe mit den Maßnahmen der Zentralregierung zur Eindämmung von Covid-19 im Einklang, sagte der kommissarische Oberbürgermeister Seo Jung-hyup am Montag.



Das Verbot war am 21. August beschlossen worden. Hintergrund war eine neue Corona-Ansteckungswelle, die ihren Ausgangspunkt in der Sarang Jeil-Kirche in Seoul und bei Anti-Regierungs-Kundgebungen auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul zum Unabhängigkeitstag am 15. August genommen hatte.



Aufgrund der ab heute gelockerten Maßnahmen der Zentralregierung hinsichtlich der sozialen Distanzierung würden die öffentlichen Busse wieder nach dem alten Fahrplan verkehren. Ab dem 31. August waren weniger Busse im Einsatz, da die Einwohner der Hauptstadtregion angehalten waren, möglichst zu Hause zu bleiben.



Auch die Schließung von Parkplätzen, Kiosken und Cafés am Han-Fluss in Seoul werde im Zuge der Lockerungen überwiegend rückgängig gemacht, hieß es.