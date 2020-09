Seuchenkontrollbehörde KDCA will bald Medikament und Impfstoff gegen Covid-19 haben

Photo : YONHAP News

Die neue Seuchenkontrollbehörde KDCA hat sich zum Ziel gesetzt, binnen Jahresfrist ein einheimisches Medikament gegen Covid-19 und noch im kommenden Jahr einen einheimischen Impfstoff sicherzustellen.Dieses Ziel teilte die KDCA, Korea Disease Control and Prevention Agency, am Montag bei einer Zeremonie zur Anhebung des Status in den Rang einer unabhängigen Behörde in Cheongju mit.Die Chefin der neuen Behörde, Jeong Eun-kyeong, sagte, dass sie ein großes Pflichtgefühl spüre, weil sie in einer ernsten Zeit zur ersten Leiterin der KDCA ernannt worden sei. Man wolle entsprechend dem Vertrauen und den Erwartungen der Bürger der Bewältigung von Covid-19 höchste Priorität einräumen.Jeong versprach, die KDCA zu einer professionellen und innovativen Institution zu entwickeln, die in Bezug auf Infektionskrankheiten und chronische Krankheiten die Gesundheit und Sicherheit der Bürger gut schütze.Die Feier fand angesichts der sozialen Distanzierung der Stufe 2 in einem kleinen Umfang statt. KDCA ging aus den dem Gesundheitsministerium unterstellten Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention (KCDC) hervor und wurde am Samstag offiziell ins Leben gerufen.