Parlament beginnt mit Regierungsbefragung und Beratung über Nachtragshaushalt

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung beginnt am heutigen Montag mit der Regierungsbefragung und Beratungen über einen vierten Nachtragshaushalt.Die Regierungsbefragung findet vier Tage lang statt. Als größter Streitpunkt wird der Vorwurf einer Vorzugsbehandlung des Sohns der Justizministerin Choo Mi-ae während dessen Wehrdienstes erwartet.Die regierende Minjoo-Partei Koreas betrachtet die von der Opposition erhobenen Vorwürfe gegen Choo als politische Offensive und will die Ministerin aktiv verteidigen. Dagegen kündigte die führende Oppositionspartei Macht der Bürger an, die Wahrheit vor der Öffentlichkeit gründlich zu klären.Die Regierungspartei bezeichnet die aktuelle Coronakrise als nationale Krise. Sie wolle gegen die politische Offensive der Opposition zu einem Zeitpunkt, in der die Krisenüberwindung erforderlich sei, mit Tatsachen vorgehen.Das Parlament nimmt auch beginnend mit einer Haushaltsrede von Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Montag Debatten über den vierten Nachtragshaushalt auf.