Seoul hofft auf baldige Wiederöffnung innerkoreanischen Verbindungsbüros

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat die Hoffnung auf eine baldige Wiederinbetriebnahme des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong geäußert.Die Regierung hoffe, dass das innerkoreanische Verbindungsbüro möglichst bald wieder in Betrieb genommen werde und die Kommunikationskanäle zwischen Süd- und Nordkorea wiederhergestellt würden, teilte das Ministerium anlässlich des zweiten Jubiläums der Öffnung des Verbindungsbüros am Montag mit.Man finde es sehr bedauerlich, dass der Betrieb des Verbindungsbüros eingestellt worden sei, so dass kein grundlegendes Kommunikationssystem zwischen Süd- und Nordkorea zur Verfügung stehe, sagte Ministeriumssprecher Yoh Sang-key vor der Presse.Das Verbindungsbüro wurde gemäß einer Vereinbarung beim innerkoreanischen Gipfel im April 2018 am 14. September jenes Jahres im Industriepark Kaesong eröffnet. Jedoch sprengte Nordkorea am 16. Juni dieses Jahres das Gebäude des Büros, nachdem Kim Yo-jong, Schwester von Machthaber Kim Jong-un, anti-nordkoreanische Flugblattaktionen südkoreanischer Bürgergruppen kritisiert hatte.In Bezug auf Personalentscheidungen über die Beamten, die im Verbindungsbüro tätig waren, hieß es, dass die Organisation derzeit aufrechterhalten werde. Über die Zukunft müsse aber diskutiert werden.