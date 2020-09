Kospi legt zum Wochenstart mehr als ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index hat zum Wochenstart mehr als ein Prozent zugelegt.Der Kospi beendete den Handel 1,3 Prozent höher bei 2.427,91 Zählern.Für gute Stimmung an der Börse sorgte unter anderem die Entscheidung, in der Hauptstadtregion das Niveau der Corona-Schutzmaßnahmen von Stufe 2,5 auf 2 zurückzunehmen.Nasdaq und Kospi würden zurzeit einen Anpassungsprozess durchlaufen, sagte Lee Jae-man von Hana Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Diese Anpassung könne wahrscheinlich ein Ende finden, wenn die US-Notenbank Fed am Donnerstag einen konkreten Kurs hinsichtlich der durchschnittlichen Inflation vorlegen würde und das langzeitige Festhalten am derzeitigen Niedrigzins sicherstellte, hieß es weiter.