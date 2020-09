Internationales USA wollen neuen Dialogkanal mit Südkorea "wohlwollend prüfen"

Die USA wollen die Einrichtung eines neuen Dialogkanals mit Südkorea "wohlwollend prüfen".



Das teilte das US-Außenministerium am Montag mit. Ein Sprecher sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, dass Seouls Vize-Außenminister Choi Jong-kun und sein US-Amtskollege Stephen Biegun sich am vergangenen Donnerstag in Washington auf Schritte zur Stärkung der Allianz verständigt hätten.



Hierfür habe Choi einen "Allianz-Dialog" angeboten, einen Vorschlag, den Biegun "wohlwollend prüfen" wolle.



Der südkoreanische Diplomat hatte im Anschluss an das Gespräch gesagt, beide Länder planten einen "Allianz-Dialog". Dabei handele es sich um Arbeitsgespräche auf Ebene von Direktoren der Außenministerien.



Jedoch hatte das US-Außenministerium in seiner Presserklärung zu dem Treffen eine Einigung auf einen solchen Dialog nicht erwähnt. Dies schürte Spekulationen über Differenzen in dieser Frage.