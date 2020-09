Flugverbindung zwischen Incheon und Wuhan wird wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Die wegen Covid-19 eingestellte Flugverbindung zwischen Incheon und dem chinesischen Wuhan wird wieder aufgenommen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Dienstag bekannt, am Vortag der Fluggesellschaft T´way Flüge zwischen Incheon und Wuhan genehmigt zu haben.T´way hatte bereits eine entsprechende Genehmigung von der Zivilen Luftfahrtbehörde Chinas eingeholt.Die koreanische Billigfluggesellschaft will ab Mittwoch einmal in der Woche einen Hin- und Rückflug auf der Strecke anbieten.Vor dem Ausbruch von Covid-19 hatten Korean Air und China Southern Airlines Flüge auf der Strecke Incheon-Wuhan angeboten. Angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 verbot das Landministerium die Linienflüge auf der Route seit dem 23. Januar.