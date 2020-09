Präsident Moon bestimmt nach Taifunen fünf Kommunen zu Sonderkatastrophengebiet

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat fünf jüngst von den Taifunen Maysak und Haishen hart betroffene Kommunen zu Sonderkatastrophengebieten bestimmt.Das sind die Stadt Samcheok und der Landkreis Yangyang in der Provinz Gangwon sowie die Landkreise Yeongdeok, Uljin und Ulleung in der Provinz Nord-Gyeongsang.In den fünf Kommunen habe laut dem Ergebnis einer Voruntersuchung das Schadenvolumen den Richtwert für die Bestimmung zu einem Katastrophengebiet weit übertroffen, teilte das Präsidialamt mit.Die Regierung werde eine gemeinsame Untersuchung durchführen und weitere Regionen, in denen die Bedingungen erfüllt seien, zu Sonderkatastrophenzonen bestimmen, hieß es weiter.