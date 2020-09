Kospi schließt auf Zweijahreshoch

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Dienstag auf einem Zweijahreshoch geschlossen.Der Index rückte um 0,65 Prozent auf 2.443,58 Zähler vor. Es ist der höchste Stand seit dem 12. Juni 2018. Insbesondere Technologieaktien waren gefragt. Auch die Hoffnung auf die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs sorgte für steigende Kurse.Die Zugewinne an der koreanischen Börse seien aber begrenzt gewesen, da einige Anleger nach dem gestrigen Plus offenbar Gewinne mitgenommen hätten, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.