Parlament befragt Regierung zu Wirtschaftsfragen

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung befragt heute Regierungsmitglieder zu Wirtschaftsfragen.Ministerpräsident Chung Sye-kyun, Finanzminister Hong Nam-ki und Landministerin Kim Hyun-mee werden sich Fragen von Abgeordneten stellen.Es wird erwartet, dass die Bewältigung von Covid-19, die Wirksamkeit eines vierten Nachtragshaushalts und Immobilienmaßnahmen im Mittelpunkt stehen werden.Die Abgeordneten der regierenden Minjoo-Partei Koreas wollen Wege zur Bewältigung der Coronakrise, die Dringlichkeit und Wichtigkeit des vierten Zusatzbudgets und die New Deal-Politik thematisieren.Dagegen will die führende Oppositionspartei Macht des Volks die Wirksamkeit des vierten Nachtragshaushalts und Probleme der von der Regierung geplanten Fonds für das New Deal-Programm sowie der Immobilienmaßnahmen intensiv thematisieren.Ein weiterer Streitpunkt wird voraussichtlich die kriselnde Billigfluggesellschaft Eastar Jet sein, die jüngst die Entlassung von 600 Mitarbeitern ankündigte. Voraussichtlich wird vom zuständigen Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr verlangt, Verantwortung für das Problem zu übernehmen.