USA bemühen sich laut Außenminister Pompeo um Fortschritte in Nordkorea-Frage

Photo : YONHAP News

Die USA bemühen sich nach Angaben ihres Außenministers Mike Pompeo um Fortschritte in den festgefahrenen Verhandlungen mit Nordkorea.Das sagte er am Dienstag bei einem Online-Seminar der amerikanischen Denkfabrik Atlantic Council.Der Chefdiplomat war gefragt worden, was im Umgang mit Nordkorea und Venezuela besser gemacht hätte werden können. Darauf antwortete er, dass die USA auf Fortschritte gehofft hätten, der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un aber in eine andere Richtung gehen würde.Er bleibe aber dennoch optimistisch. Zwar sei es in der Öffentlichkeit in der Frage ruhig geworden, doch arbeiteten die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan weiter an der Lösung des Problems. Selbst gegenüber Nordkorea würden Anstrengungen fortgesetzt, um zu verstehen, welche Gelegenheiten sich in der Zukunft bieten könnten. Details zu diesen Anstrengungen nannte er aber nicht.Zurzeit gibt es Spekulationen, dass Washington eine sogenannte "Oktober-Überraschung" plane. Gemeint ist ein mögliches Spitzentreffen mit Nordkorea noch vor der US-Präsidentschaftswahl im November.