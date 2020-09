Umfrage: Nur 17 Prozent der Südkoreaner vertrauen US-Präsident Trump

Photo : YONHAP News

Laut einer Meinungsumfrage schenken lediglich 17 Prozent der Südkoreaner US-Präsident Donald Trump Vertrauen.Das US-Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center befragte vom 10. Juni bis 3. August telefonisch 13.273 Erwachsene in 13 wichtigen Bündnisländern der USA, darunter Südkorea, Japan, Kanada und europäische Staaten.Laut den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Ergebnissen antworteten 17 Prozent der befragten Koreaner, dass sie Vertrauen zu Trump hätten. Der Anteil fiel von 46 Prozent im vergangenen Jahr um 29 Prozentpunkte, damit verzeichnete Südkorea den stärksten Rückgang unter den untersuchten Staaten.In den meisten Ländern schenkten zehn bis 30 Prozent der Befragten Trump Vertrauen. Der Anteil der entsprechenden Befragten sank in den meisten Staaten verglichen mit dem Vorjahr.59 Prozent der Südkoreaner sagten, dass sie eine positive Einstellung zu den USA hätten. Damit genießen die USA das höchste Ansehen in Südkorea. In keinem anderen Land erreichte der Anteil der positiv Gesinnten 50 Prozent. Die Werte liegen in anderen Staaten zwischen 20 und 50 Prozent.Unter den Staats- und Regierungschefs führender Nationen wie USA, Großbritannien und Deutschland genießt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel das größte Ansehen. 76 Prozent der Befragten hätten Vertrauen zu Merkel. Das Schlusslicht bildet Trump mit 16 Prozent. Der russische Präsident Wladimir Putin kam auf 23 Prozent, sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping auf 19 Prozent.