Außenministerin besucht diese Woche Vietnam

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha reist am Donnerstag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch nach Vietnam.Kang besuche das Land auf Einladung des Außenministers und stellvertretenden Premierministers Pham Binh Minh, teilte der Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, Kim In-chul, am Dienstag mit. Beide Minister würden am Freitag in Hanoi zu Gesprächen zusammenkommen.Kang wird der erste Außenminister sein, der inmitten der Covid-19-Pandemie Vietnam offiziell besucht.Beim Außenministertreffen werden beide Seiten über die Kooperation im Kampf gegen Covid-19, die Förderung der strategischen Kooperationspartnerschaft zwischen beiden Ländern und die regionale sowie internationale Situation diskutieren. Auch die Institutionalisierung der Einreise von Geschäftsleuten und weiteren Koreanern zu unerlässlichen Zwecken nach Vietnam, die Wiederaufnahme von Linienflügen zwischen beiden Ländern und Wege zur wirtschaftlichen Kooperation werden thematisiert.Während des Besuchs will Kang zudem Premierminister Nguyen Phu Trong einen Höflichkeitsbesuch abstatten.