„When the Camellia Blooms“ gewinnt fünf Preise bei Seoul Drama Awards

Photo : KBS

Die KBS-Fernsehserie „When the Camellia Blooms“ ist bei den Seoul International Drama Awards mit fünf Preisen ausgezeichnet worden.Bei der Preisverleihung am Dienstag gewann Gong Hyon-jin, die die Hauptrolle „Dong-baek“ spielte, den Preis für die beste Schauspielerin. Der Preis für den besten Drehbuchautor ging an Im Sang-choon, die das Drehbuch für die Serie schrieb.Die erfolgreiche Serie gewann auch den Preis für das exzellenteste koreanische Drama. Kang Ha-neul wurde für seine Rolle in der Serie mit dem Preis für den hervorragendsten koreanischen Schauspieler ausgezeichnet. Auch der Preis für den besten OST in koreanischem Drama ging an die Produktion.Der Gewinner des diesjährigen Großen Preises ist die brasilianische Produktion „Orphans of a Nation“.