Präsident Moon trifft frühere britische Premierministerin May

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Mittwoch am Präsidentensitz in Seoul mit der früheren britischen Premierministerin Theresa May zusammengekommen.Beide diskutierten über Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation zwischen Südkorea und Großbritannien.Moon sagte, dass das Treffen von besonderer Bedeutung sei, weil May der erste bedeutende ausländische Gast sei, den er seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie begrüße.Großbritannien sei ein Verbündeter, der viele Soldaten in den Koreakrieg entsandt habe, und ein wichtiges Partnerland, das grundlegende und universelle Werte mit Südkorea teile, sagte Moon. Er bedankte sich dafür, dass Queen Elisabeth II und Premierminister Boris Johnson zum 70. Jubiläum des Ausbruchs des Koreakriegs bedeutungsvolle Videobotschaften geschickt hatten.May äußerte, dass anlässlich des 70. Jahres des Ausbruchs des Koreakriegs in diesem Jahr aller Menschen, die sich für die Freiheit Südkoreas aufgeopfert hätten, gedacht werden sollte. Der Koreakrieg sei keinesfalls ein vergessener Krieg.Sie sagte auch, dass Südkorea ein vorbildliches Land in Bezug auf die Reaktion auf das Coronavirus sei. Man hoffe, dass man über Südkoreas Erfahrungen informiert werde.Die Politikerin verwies auch darauf, dass nächstes Jahr der P4G-Gipfel in Südkorea und die 26. UN-Klimakonferenz in Großbritannien stattfinden würden. Sie glaube, dass beide Länder beim Vorgehen gegen den Klimawandel federführend sein könnten.May reiste nach Südkorea, um an einem privaten Diskussionsforum teilzunehmen.