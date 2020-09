Präsident Moon Jae-in gratuliert Yoshihide Suga zum neuen Amt als Premier

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Yoshihide Suga zu seinem neuen Amt als japanischer Premierminister gratuliert.Er rief den neuen Regierungschef in einem am Dienstag übermittelten Schreiben zu Anstrengungen für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen auf.Das teilte Moons Sprecher Kang Min-seok mit.Japan und Südkorea würden nicht dieselben grundlegenden Werte und strategische Interessen teilen, sondern seien auch in geografischer und kultureller Hinsicht engste Freunde. Südkorea sei jederzeit zu persönlichen Gesprächen bereit und erwarte eine aktive Haltung Japans.Die südkoreanische Regierung wolle aktiv mit dem neuen Premier und seinem Kabinett zusammenarbeiten, um Probleme aus der gemeinsamen Vergangenheit in weiser Manier zu überwinden. Südkorea hoffe auf eine Verstärkung der praktischen Zusammenarbeit auf jedem Gebiet, darunter Wirtschaft, Kultur und Personenaustausch, in einer zukunftsorientierten und auf Gegenseitigkeit basierenden Weise, hieß es weiter.Der langjährige Kabinettschefsekretär war am Mittwoch offiziell zum 99. Premierminister ernannt worden. Gleich nach der Ernennung stellte er sein 21-köpfiges Kabinett vor. 16 Mitglieder der Regierungsmannschaft sowie Suga selbst waren enge Vertraute des Amtsvorgängers Shinzo Abe. Dieser war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.