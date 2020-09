Bericht: Nordkoreanische Hacker arbeiten wahrscheinlich mit russischen Cyberverbrechern zusammen

Photo : Getty Images Bank

Laut einem Bericht arbeiten nordkoreanische Hacker wahrscheinlich mit russischsprachigen Cyberkriminellen zusammen, die Schadcodes und -software verbreiten.Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch berichtete, habe das US-Sicherheitsunternehmen Intel 471 in einem Bericht geschrieben, dass es Verbindungen zwischen der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus und dem Schadcode TrickBot gefunden habe.Die Firma kam zu dem Schluss, dass Akteure, die TrickBot-Infektionen ausführen oder Zugriff darauf haben, sehr wahrscheinlich mit nordkoreanischen bedrohlichen Akteuren in Kontakt stünden. Nordkoreanische Akteure seien wahrscheinlich im cyberkriminellen Untergrund aktiv und pflegten Vertrauensbeziehungen zu russischsprachigen Cyberkriminellen der Spitzenklasse, hieß es.Lazarus ist für Attacken auf Banken und Bitcoin-Börsen bekannt. TrickBot wird von russischsprachigen Cyberkriminellen betrieben und als einer der gefährlichsten Schadcodes der Welt eingestuft.