Nationales Urnengrabanlagen in Innenräumen in Seouls Friedhöfen schließen feiertags

Der Zugang zu städtischen Friedhöfen von Seoul wird einen Monat lang eingeschränkt, um einer Ausbreitung von Covid-19 während der Feiertage zum Erntedankfest vorzubeugen.



Seoul Facilities Corporation, ein für die Verwaltung von Einrichtungen in Seoul zuständiges öffentliches Unternehmen, teilte mit, dass die Urnenfriedhöfe in Innenräumen an fünf städtischen Friedhöfen im Zeitraum vom 19. September bis 18. Oktober am Wochenende und feiertags geschlossen sein würden.



Während der Chuseok-Feiertage ab 30. September werden spezielle Maßnahmen zur Seucheneindämmung getroffen. Dazu zählen die Einstellung des Einsatzes kostenloser Pendelbusse, die Schließung der Räume für Ahnenrituale und der Aufenthaltsräume für Besucher sowie das Verbot des Nahrungsverzehrs.



Das Unternehmen teilte mit, dass während der Chuseok-Feiertage im vergangenen Jahr 110.000 Trauergäste zu 16 Begräbnisanlagen gekommen seien. Für die Sicherheit sollte man zum diesjährigen Chuseok auf einen Grabbesuch möglichst verzichten.



Auf der Webseite des Unternehmens wird eine Cyber-Trauerstätte eingerichtet, damit ein Grabbesuch und ein Ahnenritual wenigstens virtuell stattfinden können.