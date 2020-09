Individuelle Anleger investieren dieses Jahr 100 Billionen Won in Aktien

Photo : YONHAP News

Individuelle Anleger haben dieses Jahr 100 Billionen Won an den in- und ausländischen Börsen investiert.Laut dem südkoreanischen Börsenbetreiber Korea Exchange tätigten individuelle Anleger im bisherigen Jahresverlauf bis Mittwoch Nettokäufe in Höhe von 43,6 Billionen Won am Kospi-Markt und von 12,3 Billionen Won am Kosdaq-Markt. Das Volumen erreicht zusammen 55,9 Billionen Won.Dem Koreanischen Verband für Finanzinvestitionen zufolge betrug das Volumen der Depositen von Anlegern mit Stand 15. September 56,69 Billionen Won. Das sind 29,29 Billionen Won mehr als Ende letzten Jahres.Laut dem Informationsportal von Korea Securities Depository (KSD), Zentralverwahrer des Landes, erreichte das Volumen der Nettokäufe ausländischer Aktien in diesem Jahr mit Stand 14. September 13,57 Milliarden Dollar (rund 16 Billionen Dollar).Das Volumen war von 1,45 Milliarden Dollar im Jahr 2017 leicht auf 1,57 Milliarden Dollar 2018 und 2,51 Milliarden Dollar 2019 gewachsen. Der drastische Anstieg im laufenden Jahr wird auf das gestiegene Interesse individueller Investoren an Aktieninvestitionen im Ausland zurückgeführt.