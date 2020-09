Paketzusteller drohen mit Streik vor Erntedankfest Chuseok

Photo : YONHAP News

Paketzusteller haben mit einem Streik vor dem Erntedankfest Chuseok gedroht.Vor den wichtigen Feiertagen ist das Paketaufkommen traditionell sehr hoch.Ein Vertreter der Gewerkschaft von Paketzustellern sagte KBS am Mittwoch, dass 4.200 Gewerkschaftsmitglieder und einige Nichtmitglieder über den Streik abgestimmt hätten. Mehr als 90 Prozent hätten sich für eine Arbeitsniederlegung ausgesprochen. Voraussichtlich ab dem kommenden Montag werden damit keine Pakete mehr ausgeliefert.Die Gewerkschaft will heute auf einer Pressekonferenz über die Abstimmung und das weitere Vorgehen informieren.Die Zusteller fordern, dass die Logistikfirmen vor den Chuseok-Feiertagen zusätzliches Personal für die Vorsortierung einstellen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr mit einem noch einmal 30 Prozent höheren Paketaufkommen gerechnet.Gewöhnlich müssen die Fahrer ihre Fuhren selbst zusammenstellen. Dies kann mehrere Stunden dauern und wird nicht gesondert bezahlt.