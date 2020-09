Coronavirus-Infektionen bei KBS und YTN bestätigt

Photo : YONHAP News

Bei einem Mitarbeiter von KBS ist die Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden.KBS teilte am Mittwoch mit, dass ein Mitarbeiter, der im 3. Stock des Hauptgebäudes in Seoul für Tontechnik zuständig sei, positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Daraufhin habe der Sender eine Dringlichkeitssitzung abgehalten und Desinfektionsmaßnahmen im gesamten Gebäude durchgeführt.Alle Mitarbeiter in dem Gebäude werden grundsätzlich bis Donnerstagnachmittag von Zuhause arbeiten.Das notwendige Personal würde nach der Desinfektion zur Arbeit zurückkehren und in Schutzanzügen und mit Mund- und Nasenschutz arbeiten, damit KBS die Rolle als Hauptsender bei Katastrophen reibungslos spielen könne. KBS werde aktiv für Maßnahmen der Gesundheitsbehörden kooperieren, hieß es.Der Nachrichtensender YTN riegelte den 6. Stock seines Gebäudes in Seoul ab, weil ein Corona-infizierter Redakteur einer Produktionsfirma vor der Bestätigung der Infektion am Dienstagabend dort gewesen war. Die Mitarbeiter im 6. Stock wurden aufgefordert, zunächst zu Hause zu bleiben.