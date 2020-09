Außenministerin reist zu Besuch nach Vietnam ab

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist zu einem zweitägigen offiziellen Besuch nach Vietnam abgereist.Kang sagte am Flughafen Incheon Reportern, sie werde anlässlich des Besuchs über Maßnahmen zur Erweiterung des Personenaustauschs zwischen Südkorea und Vietnam inmitten der Covid-19-Lage diskutieren, darunter den Ausbau des Personenflugverkehrs.In Bezug auf die Vereinfachung des Ein- und Ausreiseverfahrens bei unerlässlichen Reisen zwischen beiden Ländern sagte sie, dass es noch keine Diskussionen über Eindämmungsmaßnahmen gegeben habe. Sie wolle die Angelegenheit intensiv erörtern.Sie glaube, dass es von Bedeutung sei, dass sie Vietnam als erstes Land unter den ASEAN-Staaten besuche, hieß es weiter.Kang wird am Freitag in Hanoi mit dem vietnamesischen Außenminister Pham Binh Minh zu Gesprächen zusammenkommen.Aus dem Kreis der Außenminister ist sie die erste, die seit der Ausbreitung von Covid-19 Vietnam offiziell besucht. Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Kang mit Minh ausführlich über die Kooperation beim Vorgehen gegen Covid-19 sprechen werde.