Präsident Moon hält nächste Woche Rede bei virtueller UN-Generalversammlung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird nächste Woche bei der virtuell stattfindenden 75. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Grundsatzrede halten.Laut dem präsidialen Sprecher Kang Min-seok wird Moon an einer hochrangigen Sitzung anlässlich des 75. Jubiläums der Vereinten Nationen am 21. September und an der 75. Tagung der Generalversammlung am 22. September teilnehmen. Moons Rede ist am frühen Morgen des 23. September koreanischer Zeit geplant.Präsident Moon werde in seiner Rede die internationale Solidarität und Kooperation für die Bewältigung der Covid-19-Krise sowie die Reaktion auf den Klimawandel unterstreichen. Er werde die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung und Interesse für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien aufrufen, hieß es.Moon wird beim hochrangigen Treffen zum 75. Jubiläum der UN als Staatschef des Vorsitzlandes von MIKTA, einem Beratungsgremium von Mexiko, Indonesien, Korea, der Türkei und Australien, sprechen. Dabei werde er den Willen der fünf Länder äußern, die multilaterale Kooperation mit den UN im Mittelpunkt zu fördern, um gemeinsame Herausforderungen der Menschheit, darunter Covid-19, in Angriff zu nehmen, sagte der Sprecher weiter.